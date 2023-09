Prosegue la collaborazione con le scuole superiori di Treviso per i progetti di alternanza scuola lavoro: 163 studenti e 3595 ore formative erogate

Con l’avvio dell’anno scolastico si sono conclusi a Ca’ Spineda i percorsi per il conseguimento di competenze trasversali (PCTO) riservati agli studenti delle scuole medie superiori. L’apertura a questo tipo di collaborazioni, finalizzata anche allo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale, è stata definita dal MIUR con la legge 30 dicembre 2018 ed è stata possibile grazie ad accordi stretti con molti licei e istituti superiori di Treviso e provincia: Liceo Classico e Linguistico A. Canova di Treviso, Liceo Paritario Galilei di S. Biagio, Liceo G. Berto di Mogliano, Liceo Artistico di Treviso, Liceo Scientifico Da Vinci di Treviso, dal Liceo Economico Sociale Riccati Luzzatti di Treviso, Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, Istituto Obici di Oderzo. Gli studenti hanno collaborato come guide per scoprire Villa Ca Zenobio e Cà’ Spineda, cinquecentesca sede della Fondazione, la nuova ala museale che raccoglie una selezione di un centinaio di opere di artisti veneziani e trevigiani tra metà Ottocento e metà Novecento, la biblioteca che contiene oltre 60 mila volumi e la vicina sede di Ca’ dei Brittoni che custodisce magnifici affreschi di epoca medievale. Sono stati inoltre coinvolti nella preparazione e gestione dei campus d’arte riservati ai bambini e nella realizzazione di video e contenuti social. Dal 2021 la Fondazione ha accolto presso le proprie sedi 163 studenti, per complessive 3595 ore di formazione. I percorsi formativi sono inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione didattica e costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio, capovolgendo le tradizionali modalità di insegnamento come descritto nella Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018.