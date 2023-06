L'addio a Sergio "Ollio" Gagliazzo, una vita all'Osram

Gallery







La Contrada Moncia del quartiere di San Giuseppe di Treviso ha voluto stringersi, numerosa , ai familiari per dare l'ultimo saluto ad una delle sue colonne, Sergio “Ollio” Gagliazzo morto a 73 anni per un'improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute. Nasce nell'anno, il 1949, in cui l'Unione Sovietica fa esplodere in Kazakistan la sua prima atomica sperimentale , in piazza Tiananmen si proclama la nascita della Repubblica popolare cinese con Mao Tse Tung presidente e, in Europa, la Repubblica Democratica Tedesca, o DDR, in risposta alla Repubblica Federale. In Italia, provata dalla fase più cruenta dell'ondata di freddo glaciale che porta la neve persino sulle spiagge siciliane, a Cortemaggiore, comune della provincia di Piacenza, si scopre un ricco giacimento di petrolio che porterà alla nascita prima dell'ENI e poi dell'Agip che, sotto la guida di Enrico Mattei , andrà a competere colle famose 7 Sorelle, le grandi compagnie petrolifere americane che facevano il bello ed il cattivo tempo in tutto il globo. A Treviso si costruisce il grande stabilimento dell'OSRAM a Monigo che diverrà in breve tempo leader mondiale per le lampade del settore automotive e Sergio Gagliazzo, entrato giovanissimo, ne segue lo sviluppo fino alla pensione guadagnandosi il soprannome di “Ollio” per la somiglianza, non solo caratteriale ma anche fisica, col grande attore americano Oliver Hardy. La sua simpatia unita ad un sorriso e ad una loquela spesso salace conquistavano sempre tutti. Memorabili le gite che organizzava con puntigliosità incredibile, guidando lui stesso la corriera dei gitanti, amici e famiglie della Contrada, portandoli alla scoperta di Santuari e storiche città d'Italia e d'Europa. Sempre generoso e disponibile era il polo d'attrazione, per la sua innata bonomia, nelle feste della Contrada che sancivano la conclusione del mese mariano di maggio e la recita del santo rosario al capitello di strada dell'Aeroporto, oltre ad essere l' instancabile distributore, casa per casa, del bollettino parrocchiale, l'Altra Campana. Lascia davvero un grande vuoto.