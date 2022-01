Mancato oggi Giuseppe Vettori, fondatore della carrozzeria Porto Fiera

Oggi, 11 gennaio, e' mancato Giuseppe Vettori, di anni 90, fondatore nel 1961 della storica Carrozzeria Porto Fiera di Olmi. Una vita intraprendente, fatta di passione, impegno e sacrifici, dopo varie esperienze maturate nella riparazione di carrozzerie a livello locale, negli anni 50 il suo saper fare viene richiesto oltre oceano e cosi‘ Giuseppe parte verso il Venezuela per lavoro e per sostenere la propria famiglia rimasta in Patria. Il suo cuore rimane comunque nel territorio natale e qualche anno dopo ritorna a Treviso dove puo‘ finalmente realizzare il proprio sogno. Fonda cosi‘ la Carrozzeria Porto Fiera dove mette a disposizione l'esperienza maturata nella riparazione e trasformazione di veicoli industriali. La Carrozzeria ora ha compiuto i primi 60 anni proprio nel 2021 e prosegue la propria attivita‘ grazie al sapere che Giuseppe ha tramandato ai due figli Pierangelo e Gilberto, coadiuvati ora anche dai nipoti. Giuseppe aveva appena festeggiato, oltre ai 90 anni compiuti nell'anno appena trascorso, anche l'anniversario di matrimonio con Ilva, moglie che lo ha accompagnato per 67 anni di vita insieme. Il suo esempio di costanza e dedizione rimane saldo nei cuori dei familiari.