Immondizia a Santa Maria del Sile, la denuncia di un lettore

Cosa sta succedendo? Contarina è in sciopero? Attorno all'unico cestino presente nelle strade interne fra via Sant'Angelo e Parco Ducale – indispensabile per i molti amanti dei cani che desiderano non lasciare gli escrementi dei loro animali per terra – questa era la situazione nella tarda mattinata di lunedì 29 novembre 2021. Ahimè, non è la prima volta. Da qualche settimana è un continuo crescendo di immondizia che si accumula. Alla faccia dell'occhiuta sorveglianza della sovrastante telecamera h 24.