Imprenditori e imprenditrici si diventa: corsi ‘YES I Start Up’ e finanziamenti SELFIEmployment

I posti sono limitati, per cui per partecipare al corso ci si deve iscrivere entro e non oltre il 5 ottobre 2021 inviando una e-mail all’agente territoriale dell’Ente Nazionale per il Microcredito Stefano Battaggia (stefano.battaggia@microcredito.gov.it, tel. 3475839951). L’Ente Nazionale per il Microcredito (https://www.microcredito.gov.it/) comunica l’avvio di alcuni Percorsi formativi e di accompagnamento YES I START UP, a partire da inizio ottobre 2021. I corsi I corsi saranno gratuiti e verranno svolti in modalità FAD online, avendo una durata di 80 ore (60h di attività formativa di base in gruppo e 20h di attività specialistica di accompagnamento e assistenza tecnica personalizzata). Saranno rivolti a Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), Donne Inattive e Disoccupati di Lunga Durata, interessati alla realizzazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali o progetti che favoriscano l’individuazione e la crescita di prospettive occupazionali legate all’autoimpiego. Come partecipare al corso I posti sono limitati, per cui per partecipare al corso ci si deve iscrivere entro e non oltre il 5 ottobre 2021 inviando una e-mail all’agente territoriale dell’Ente Nazionale per il Microcredito Stefano Battaggia (stefano.battaggia@microcredito.gov.it, tel. 3475839951). Inoltre, il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 1. Per NEET: aver la cittadinanza italiana (in alternativa esser cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea o straniero extra UE, purché con permesso di soggiorno o residenza in Italia); avere un’età compresa tra i 15 e 29 anni; esser privo di occupazione, non esser inserito in percorsi di studio o formazione ed esser iscritto al Programma Nazionale di Garanzia Giovani. 2. Per Donne Inattive: al momento della presentazione della domanda aver già compiuto il 18esimo anno di età; non svolgere attività lavorativa e/o non essere titolari di partita IVA attiva; non far parte, in qualità di socio o amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva. 3. Per Disoccupati di lunga durata: aver compiuto 18 anni, aver presentato da almeno 12 mesi, una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), non svolgere attività lavorativa e non essere titolari di partita IVA, oppure essere lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore a 8.145 euro (lavoratori dipendenti), 4.800 euro annui (lavoratori autonomi). La richiesta del finanziamento Al termine del corso, i partecipanti potranno richiedere all’Agenzia Nazionale Invitalia un finanziamento di Microcredito, Microcredito Esteso o Piccolo Prestito (fino a 50mila euro) per aprire una propria attività imprenditoriale, all’interno dei settori: produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising. Tale strumento, denominato Fondo Rotativo Nazionale SELFIEmployment (https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment) è a tasso zero, rimborsabile con rate mensili in massimo sette anni, senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma. Per ulteriori informazioni, potete consultare il seguente link: https://www.diventaimprenditore.eu/