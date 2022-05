Ci lascia JoJo la Lady Biker di Shop74

Via Giorgione, 55 · Quinto di Treviso

Treviso dice addio ad una persona molto cara, Giovanna, conosciuta nell’ambito motociclistico come Jo Jo, la Lady Biker del noto negozio Shop74, specializzato nel mondo delle Harley Davidson, dove anche grazie a lei, ha vinto numerosi premi riconosciuti in in tutto il mondo attraverso le più importanti riviste ufficiali. La bruta notizia, annunciata dal marito Luca (26 di anni matrimoni), del triste addio. Un forte abbraccio dai tanti amici harleysti che hanno condiviso con lei passioni e amore, augurandoti un buon viaggio carissima amica, R.I.P.