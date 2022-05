Treviso Karate brilla agli Open d'Italia con soli tre atleti

Si sono svolti a Riccione il weekend dal 23 al 25 Aprile gli "Adidas Open d'Italia" di Karate, competizione di alto livello tecnico con la presenza di 1700 atleti in 285 società provenienti da tutto il territorio nazionale ed alcune internazionali, valevole per il ranking federale FIJLKAM (Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate ed Arti Marziali). La società trevigiana "asd Treviso Karate", diretta dal tecnico federale M° Nave Paolo ben figura nella classifica generale, classificandosi 29° su 285 società con soli 3 atleti iscritti alla competizione. ORO per RUBINI DESI nella categoria Senior -68 kg (specialità combattimento) che supera in finale l'attuale vicecampionessa Italiana Under 21. In 4 incontri totalizza 26 punti fatti subendone solo 5. Il primo incontro vince nettamente 10-0, il secondo 7-0, il terzo 5-2 e la finale 4-3. Desi dimostra non solo tecniche efficaci ,ma esegue un' ottima prestazione dal punto di vista tattico lasciando poco spazio alle avversarie. BRONZO per GIULIANO MATTEO nella categoria Under14 -45 kg in 5 incontri totalizzando 15 punti e subendone 6. Parte un pò in sordina vincendo il primo incontro 2-1, poi il secondo un netto 4-0 ed il terzo 4-2. Nella semifinale commette un solo errore che lo porta a subire una tecnica di calcio al viso perdendo 3-0. Matteo non demorde e conquista la finalina per il Bronzo con un netto 5-0. Settimo posto per GIULIANO SIMONE nella categoria Junior -61 kg. Parte in maniera strepitosa battendo l'atleta campano già campione italiano al primo incontro. La mancata tenuta di concentrazione lo ferma al secondo incontro con l'atleta vincitore della categoria. Al primo ripescaggio per il bronzo riparte bene vincendo 3-0 e poi al secondo incontro mentre stava vincendo , ha dovuto cedere per qualche errore di troppo finendo la competizione al 7° posto. A Simone rimane la consapevolezza di poter esprimere un ottimo karate nelle prossime competizioni, come la qualificazione ai Campionati Italiani Juniores tra 1 settimana. Treviso Karate, ancora una volta dimostra di essere la società Fijlkam Karate più competitiva presente nella città di Treviso