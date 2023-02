Libri in loggia a Treviso: mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta

Sabato 18 febbraio, presso la LOGGIA del PALAZZO di TRECENTO tornerà a Treviso la consueta edizione di: “LIBRI in LOGGIA mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta” la manifestazione libraria, organizzata dall'Associazione Culturale "Piccola Atene" di Treviso, a causa delle manifestazioni in corso per il Carnevale Trevigiano, in questa 47a edizione dovrà essere spostata sotto le frequentate volte del Palazzo Pretorio, quello dei TRECENTO, a fianco della piazza dei Signori. Come di norma, anche se in edizione leggermente ridotta, sarà sempre una grande occasione per tutti i collezionisti, bibliofili o i lettori “seriali” che potranno acquistare nelle bancarelle l’oggetto della loro ricerca, sia esso un libro da pochi euro che il raro e pregiato volume antico. Giuseppe Vanzella Presidente Associazione Culturale “Piccola Atene” 0422 544758 3381305354 info@vanzella.it