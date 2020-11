2 Novembre: la medicina del ricordo

Un 2 novembre più triste del solito coi sacerdoti, soli, a pregare e benedire le tombe nel silenzio dei camposanti. Vietate le processioni, vietati gli assembramenti tra i vialetti e le tombe, vietato soffermarsi a salutare e scambiare un saluto , Consentita la visita purchè veloce alle tombe dei propri cari ma vietato " assembrarsi" per una preghiera su quelle altrui. E' il 2 novembre del Covid di un anno, il 2020, che ha visto la pietas, quel sentimento che ci eleva dalle bestie, buttata alle ortiche da dpcm ed ordinanze che hanno vietato i funerali , proibito i commiati, le ultime carezze, gli ultimi sguardi, gli ultimi abbracci, separando nella terribile solitudine chi stava per morire dai suoi cari . Un orrore ingiustificato ed ingiustificabile, solo da poco mitigato, che ha segnato nel profondo quanti hanno avuto la sventura di viverlo di persona. Non sepolture ma cremazioni, non il vestito più bello ma la tunica ospedaliera da appestato ed il commiato affidato al ricordo . Anche il tempo, uggioso , partecipava oggi alla tristezza dei cuori con una nebbiolina a lambire le lastre marmoreee , le fotoceramiche, le statuine brunite dagli anni. Su tutto, i colori dei fiori, crisantemi certo, come da tradizione, ma anche altri perchè, per fortuna, divieti e grida nulla hanno potuto contro il comune sentire che impone di onorare i nostri morti, di accostarci a loro, di chiaccherare sommessamente, riannodando nel silenzio quel filo che s'interruppe. Tutti "mascherati" come da decreto ma presenti all'appuntamento come sempre. Ed è commovente vedere dei fiori su una vecchia tomba annerita dagli anni, senza più nomi e foto a dire chi ci sia . " Quando andate in cimitero con un mazzo di fiori per i vostri cari levatene qualcuno ed andate a metterlo là dove non ce ne sono: il Buon Dio vi benedirà" così ci ripeteva, a noi bimbi, nonna Isa mentre sferruzzava di gran lena e constato con piacere che quell'insegnamento di fraternità e condivisione non è affatto scomparso, anzi, continua a rischiarare anche questi tristi tempi. " Ecco, è l'ora di andare, io a morire, voi a vivere " diceva il filosofo " chi di noi vada verso il meglio è oscuro a tutti fuorchè a Dio.." Una cosa buona questo Virus l'ha fatta: ha sotterrato quell'insulsa, sguaiata americanata chiamata Halloween, dove l'orrido ed il truculento nulla spartivano colla commemorazione dei defunti e che aveva ridotto il 2 novembre ad una oscena festa di zombies, vampiri e scannatori seriali. Il buio cala presto ormai e le tremule fiammelle dei lumini sembrano salutare chi, uscendo dal camposanto, si volge per un'ultimo sguardo.

Vittore Trabucco