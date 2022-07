6° edizione Mooh Run 2022 dell’Harley-Davidson Treviso Chapter

Gallery











Domenica 3 luglio si è svolta l’ormai consacrata 6° edizione della Mooh Run, la manifestazione sportiva creata dalla nota associazione La Butto in Vacca, portando con sé una ventata di allegria e regalando l’obiettivo di scendere per le strade di Treviso e partecipare in questo modo alla gara podistica dilettantistica, Mooh Run. Un percorso di circa 10 o 5 km, in base alla propria resistenza, ma sicuramente una buona occasione per non rimanere incollati al proprio divano ma divertirsi con la famiglia, gli amici e dare così il via ad una splendida manifestazione in aiuto a chi ne ha più bisogno, sostenendo la associazione come: Una Mano per un Sorriso – For Children, Per Mio Figlio Onlus di Treviso, Dynamo Camp di Pistoia/Milano, Un Cuore per Tutti Onlus di Marghera (VE). Location consueta quella di Bastione Santi Quaranta, sulle mure di Treviso, dove ad attendere tutti i partecipante, anche l’Harley-Davidson Treviso Chapter Italy, presenti ogni con il loro gazebo. Punto di forza per chi ha voglia di star bene ed un ottimo spunto per segnare un nuovo appuntamento da non perdere, il 14 e 15 ottobre, in occasione della Marca Tour… uno dei più grandi motoraduni di Harley-Davidson nel Veneto, il Treviso Chapter festeggerà i suoi primi 25 anni. Un appuntamento unico da non perdere!