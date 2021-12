Motobabbo 2021, la solidarietà dei motociclisti!

Gallery











Sabato 11 dicembre si è conclusa la 18° edizione del Motobabbo, il motoraduno solidale più grande ed importante della provincia di Venezia. Un evento speciale dedicato al solo scopo di portare un nuovo sorriso ai Bimbi di Casa Nazareth - Associazione Volontari del Fanciullo. Tanti sono stati i bikers che hanno partecipato a questa stravagante “motosolidarietà” con i loro costumi natalizi e la tanta voglia di “fare del bene fa stare bene”, il motto di Matteo Diamante, organizzatore della 18° edizione del Motobabbo. Partenza puntuale alle ore 15 dove la grande parata composta da ben 1200 motociclisti, ha preso il via da Piazza Martiri di Mirano per poi proseguire verso il comune di Spinea (VE), fino ad arrivare come ogni anno alla parrocchia di Chirignaco. Lì ad attenderli i tanti bambini della Casa Nazareth, guidati da Suor Lucia Farinelli. Non indifferente la presenza solidale della città di Treviso con i suoi bikers capitanati dal Moto Club Treviso Cilindri Storici, con il tipico appuntamento in Piazza Duomo a Treviso, grazie anche alla presenza ufficiale del Sindaco Mario Conte. Novità di questa ultima edizione la presenza ufficiosa del noto motociclista avventuriero Daniele Donin, di Chioggia, che in sella alla sua amata “Kammella” - una BMW GS 1200 Adventure -, dopo aver attraversato in solitaria ben più di 80 Paesi in tutto il mondo, ha pensato bene di far visita anche al motoraduno solidale come il Motobabbo di Mirano. Grazie a tutti e buon felice Motobabbo 2021!