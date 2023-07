Mio Fido arriva a Treviso, nuovo paradiso per gli amici a quattro zampe

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nel mese di luglio, la città di Treviso si appresta ad accogliere un'importante iniziativa commerciale volta a promuovere il benessere animale. "Mio Fido", una rinomata azienda di toelettatura professionale, inaugurerà la sua nuova sede nel cuore della città, grazie alla determinazione e all'esperienza della titolare, Sara Perencin. Da giugno 2020, "Mio Fido" è diventato un punto di riferimento nel settore della toelettatura professionale con la sua sede a Susegana. La competenza e l'attenzione ai dettagli hanno permesso all'azienda di gestire con successo circa 300 clienti ogni anno.

Ora, con l'apertura della nuova sede a Treviso, "Mio Fido" mira a ampliare la sua portata, offrendo servizi di alta qualità per gli animali domestici. La posizione strategica della nuova sede nel centro della città conferisce a "Mio Fido" un'enorme opportunità per lo sviluppo del business e per contribuire attivamente alla ripresa del commercio locale. Sara Perencin, con la sua consolidata esperienza e la passione per gli animali, fornirà servizi di cura non veterinaria come lavaggio, asciugatura, spazzolatura e taglio del mantello. Inoltre, saranno disponibili prodotti e consulenze per l'igiene, la cura estetica e il nutrimento degli animali. Particolare attenzione verrà dedicata alle razze che richiedono toelettature difficili e particolari, come barboncini, shitzu, maltesi, jack russell, cocker e molte altre. L'obiettivo di "Mio Fido" è quello di migliorare la qualità della vita degli animali d'affezione, creando un ambiente vivace e dinamico all'interno del centro città. Inoltre, l'apertura di questa nuova sede contribuirà a ridurre il tasso di negozi vuoti, migliorando l'aspetto generale del centro e rendendolo più attraente per i residenti e i visitatori. Sara Perencin, titolare di "Mio Fido", si è dedicata negli ultimi anni alla formazione continua, frequentando corsi di specializzazione e master in ambito toelettatura e cura degli animali. Tra i suoi traguardi più significativi, spiccano il diploma di toelettatura conseguito presso la rinomata scuola "Pets Grooming School" di Preganziol (TV) e il prestigioso Master Toelettatori rilasciato da F.C.C. (Formatori Cinofili Certificati). L'apertura imminente di "Mio Fido" nel cuore di Treviso rappresenta un importante passo avanti per il commercio locale e il benessere animale. Grazie all'esperienza di Sara Perencin nel settore e alla sua dedizione verso gli animali, questa nuova sede offrirà servizi di alta qualità per gli amici a quattro zampe, contribuendo a creare un ambiente vivace e dinamico nel centro città. Non solo aiuterà a soddisfare le esigenze dei proprietari di animali domestici, ma anche a creare opportunità di lavoro e a migliorare l'aspetto generale della città. "Mio Fido" si prepara ad aprire le sue porte a Treviso, pronta a diventare il nuovo punto di riferimento per la cura e il benessere degli animali. Non resta che aspettare con impazienza l’inaugurazione del 15 luglio di questa nuova sede e il suo contributo al rilancio del commercio locale Per ulteriori informazioni su "Mio Fido" e i servizi offerti, si prega di contattare Sara Perencin al numero 348 174 3960.