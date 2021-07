La nuova Harley-Davidson Pan America è arrivata

Gallery









Un nuovo stile di vita per chi vuole andare oltre ogni logica. Il piacere di provare di persona questo nuovo stile di guida, grazie al Test Ride offerto dalla concessionaria ufficiale Harley-Davidson di Treviso, la quale mi è stata concessa la possibilità di inseguire un’avventura personale, scendendo dal classico stile custom che tutti conosciamo, per cavalcare il futuro della “adventure touring”, pronta a conquistare nuovi fans ma anche vecchi motociclisti old style. H-D Pan America Special: ottima la qualità del materiale di cui è composta, motore nuovo - Revolution Max - da 1252 CC che eroga in maniera costante ben 152 cavalli. Maneggevole, versatile e pronta ad ogni tipo di strada grazie alla sua tenuta ben stabile in qualsiasi condizione. Prestazioni da vera competitiva, tecnologia all’avanguardia e dotazioni di serie per la versione Special - paramani, manopole risaldate, etc…, lo schermo permette una connessione a sistema via bluethooth con il proprio smartphone grazie all’App dedicata. La funzionalità del menu o la scelta dei comandi, è molto intuitiva e di facile utilizzo. Dal tipico cambio di guida (Classico, Sportivo, Off-Road, Rain o personalizzato) al semplice funzionamento di accensione. Il mio percorso con la Pan America è stato quello di attraversa la città storica di Treviso tra la sua arte, pace, e serenità, caratteristiche che la rendono unica nel suo genere. Il concessionario Harley-Davidson Treviso, offre come sempre massima serietà e cortesia, nonché professionalità degna di fiducia. Per maggiori info: https://harley-davidson-treviso.it/it/