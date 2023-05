Maxi abbandono di rifiuti sulla Treviso-Ostiglia: caccia ai responsabili

Gallery





Il sole di domenica ha illuminato l'ennesimo vigliacco scempio ambientale dei soliti noti, gli ecovandali hanno scaricato una quantità industriale di immondizia in uno dei loro "luoghi del cuore" già oggetto in un recente passato di sversamenti incontrollati, anche di materiali "speciali" come l'eternit. Si tratta di un campo lungo l'Ostiglia subito a ridosso del suo Ultimo Miglio a cui si accede da uno stretto ponticello che scavalca il largo fossato che costeggia la Strada di Boiago e che bisogna davvero conoscere per individuarlo al primo colpo.

Un'azione vigliacca che ha lasciato ancora una volta basiti i residenti e le decine di ciclo-escursionisti che percorrevano, complice la bellissima giornata, questo tratto della "Strada del Respiro". Tra le immondizie confezioni di farmaci, piccoli elettrodomestici e pannoloni fradici preda immediata di nugoli di mosche: un vero bazar della schifezza di cui quotidianamente ci liberiamo, di certo non in questo modo nefando.

Vittore Trabucco