In auto sulla Treviso-Ostiglia, resta bloccato e fa il dito medio ai passanti

San Giuseppe, Ultimo Miglio della ciclopedonale Treviso/Ostiglia, siamo all'altezza del tunnel Serenissima che passa sotto l'omonima strada comunale che dalla Noalese porta all'ecocentro e alla zona dogana di Treviso.

Momenti d'incredulità misti a paura e sconcerto per tutti coloro, ciclisti ed escursionisti, che si son visti spuntare all'improvviso, sul tracciato un'auto a tutta velocità fermatasi solo di fronte alle barriere in corten che proteggono chi transita nei punti d'intersezione con la viabilità ordinaria. Dopo un tentativo insistito di divellere le barriere, vista l'impossibilità di proseguire nella folle corsa, il conducente ha fatto una retromarcia repentina mostrando un bel dito medio agli esterrefatti presenti che gli chiedevano conto di quanto stesse facendo per poi sgommare in direzione della passerella in ferro di Via Paludetti.

Una situazione incredibile e pericolosa che solo la buona sorte ha evitato producesse conseguenze gravi. Già negli anni passati, appena aperta al pubblico, la pista ciclopedonale era stata per un periodo presa d'assalto da quad e moto da cross quasi fosse una sorta di pista da gara come quella storica dei Santi Angeli sul Montello. Una serie di appostamenti mirati aveva poi fatto desistere gli emuli nostrani di Antonio Cairoli e soci riportando al silenzio e alla tranquillità questa splendida passeggiata di 123 chilometri, oltre 70 percorribili finora, che unisce 2 fiumi speciali: il Po, il fiume più lungo d'Italia, e il Sile, il fiume di sorgiva più lungo d'Europa.

Vittore Trabucco