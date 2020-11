Treviso-Ostiglia: "E' il Black Friday degli ecovandali"

Siamo in pieno Black Friday, Covid o non Covid, e non potevano non approfittare di questa splendida, allettante opportunità gli EVI, gli Eco Vandali Insulsi che perseguitano, peggio dei cimici quando la soia è matura, quell'ambiente che, suo malgrado, ci ospita. Un Black friday sui generis certo, con gli stessi sconti dei negozi tradizionali , dal 20 al 50% per gli articoli - leggasi pattume- d'ogni foggia, dimensione e genere esposti in quell'emporio a cielo aperto, eletto da tempo loro centro commerciale del cuore, che è, purtroppo, l'Ultimo Miglio della ciclopedonale Treviso-Ostiglia. Sconti, nel senso di nascosti, tra i rovi e l'erba ai lati del sedime o lungo i terrapieni del Po e del Serenissima, i 2 tunnel presenti in questo tratto ma neanche poi tanto, visto che il freddo sole di queste giornate li fa luccicare ai nostri occhi: gioielli disgustosi del nostro modo di vivere effimero e, nonostante la pandemia in atto, affatto sobrio.

Vittore Trabucco