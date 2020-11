Un saluto che fa da auspicio di riossigenante serenità per tutti è comparso stamane al principio dell'Ultimo Miglio dell'Ostiglia, la "Strada del Respiro" che inizia appena fuori le mura cittadine per correre in riva al Po alla città natale di Cornelio Nepote, storico e biografo dell'età ciceroniana ed augustea, per l'appunto Ostiglia.