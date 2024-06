Treviso Ostiglia, ultimo miglio tricolore per la Festa della Repubblica

Gallery







Anche quest'anno il Gruppo Amici Ultimo Miglio ha trasformato il bosco lineare che abbraccia i cicloturisti della Treviso Ostiglia in una sarabanda tricolore per celebrare il 2 giugno, Festa della Repubblica. Mentre le bandiere garrivano ai piacevoli refoli di vento che s'insinuavano tra le fronde degli alberi, questi ultimi erano un tripudio di fiocchi ,coccarde e nastri tricolori per la gioiosa sorpresa dei numerosissimi ciclo-escursionisti che hanno preso d'assalto il tracciato, galvanizzati dalla giornata solatìa dopo la pesantissima ondata di maltempo che ha caratterizzato la passata settimana.

Partiti di buon mattino affinchè tutto fosse pronto il prima possibile, i sodali del Gruppo Amici Ultimo Miglio hanno impreziosito questa giornata di festa per ricordare a tutti quel 2 giugno 1946 quando ci fu il referendum istituzionale per decidere quale forma di stato gli italiani volessero, se monarchia o repubblica. Qui all'Ultimo Miglio, per l'occasione, c'è stata anche una piccola, preziosa chicca culinaria in omaggio alla Festa della Repubblica: un menù tricolore ad abbracciare tutta la penisola col pane carasau sardo, la mozzarella campana, i pomodori laziali e gli spinaci della pianura padana preparato dal Ristoro che si trova nell'ultimo vecchio casello abitato da ferrovieri e divenuto, da qualche anno, un piacevole punto di sosta e di pernotto per i viandanti che da tutta Europa giungono qui ,grazie alla sua vicinanza all'aeroporto Canova, per un tuffo a 360 gradi nelle bellezze della Marca, non a caso nota come "Gioiosa et Amorosa".

Vittore Trabucco