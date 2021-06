Treviso-Ostiglia, pulizie e maquillage grazie ai ciclo-amministratori

Gallery







Una splendida e calda giornata di sole ha accompagnato l'escursione in bicicletta di una folta rappresentanza di amministratori regionali, presidente Ciambetti ed assessore De Berti in testa e comunali a cominciare dai sindaci del vicentino, con Montegalda a fare gli onori di casa visto che si inaugurava il tratto di ciclopedonale di sua pertinenza per finire a Treviso dove il sindaco Conte ha accolto la comitiva, partita in mattinata da piazza dei Signori di Vicenza, nella "sua" piazza dei Signori, il salotto dei trevigiani all'ombra della torre civica. La ciclo escursione che ha riacceso i riflettori sull'Ostiglia spronando così i "dormienti" veronesi e gli altrettanto sonnecchianti lombardi di Ostiglia a darsi una mossa per completare al più presto il tracciato di 121 km complessivi che collega il fiume più lungo d'Italia, il Po dove si adagia il comune mantovano che diede i natali a Cornelio Nepote, storico e biografo romano del I* secolo, col Sile, il fiume di sorgiva più lungo d'Europa che avvolge Treviso. L'occasione poi ha prodotto, come corollario, una benefica accelerazione dei lavori di manutenzione lungo l'Ultimo Miglio, lasciato in balia dei vandali per mesi. Sfalcio della "pampa" tra i 2 tunnel, Po e Serenissima, dove l'erba aveva sommerso la fila di arbusti rifiorenti e gareggiava ormai con le altezze del filare di carpini del lato opposto, ridipintura del sottopasso Serenissima, vigliaccamente imbrattato a più riprese e stesso trattamento di pulizia per il tunnel Eden che è la porta verso l'omonimo quartiere cittadino, la vecchia stazione di Santi Quaranta, punto d'arrivo o di partenza, dipende dal senso di marcia, della ciclopedonale ed il centro cittadino e correzione -finalmente!- del cartello in area-sosta che indicava Grisignano di Zocco come comune trevigiano suscitando perplessità e risate nelle migliaia di ciclo-escursionisti transitati di qua dal 2019 in poi. Un'operazione di maquillage richiesta a più riprese ed a gran voce che sembrava andare ormai alle calende greche. Col taglio del nastro, sempre nella stessa giornata della palestra a cielo aperto montata nell'area sosta si è aggiunta la classica ciliegina ad una torta, l'Ultimo Miglio appunto, già di per se stessa golosa . L'ingresso nel territorio comunale di Treviso è stato salutato in strada dell'Aeroporto con una breve sosta al vecchio casello, appena restaurato, dove ha aperto , grazie alla passione ed alla tenace volontà di una giovane coppia d'imprenditori, Alessandro e Tiziana, un provvidenziale Ristoro dove si respira aria di Sardegna, per via dei natali, rivendicati con orgoglio, di uno dei titolari. Treviso offre così un ventaglio di opportunità turistico-culturali di prim'ordine per una ripartenza post-Covid da costruire con grinta e convinzione passo dopo passo.

Vittore Trabucco