Treviso-Ostiglia: totem manomessi e rifiuti abbandonati

Un vero e proprio raid per colpire al cuore uno dei gioielli ambientali della città di Treviso e della Marca, ormai conosciuto e frequentato da tutt'Europa. Mentre si stava celebrando "sul campo" con la piantumazione di oltre un centinaio di alberelli ed arbusti la Giornata Nazionale degli Alberi, gli ecovandali sono tornati a colpire lungo l'ultimo miglio della Treviso-Ostiglia, scaricando senza alcuna remora una montagna di rifiuti d'ogni sorta a fianco del tracciato della pista ciclo-pedonale, nei pressi dell'ecocentro Contarina e del luogo dove stavano avvenendo le nuove piantumazioni che vedevano impegnate famiglie intere e semplici cittadini.

Le forze dell'ordine sono state informate dell'accaduto. Dopo una sommaria ispezione, tra i rifiuti abbandonati è stata trovata anche una busta di plastica con all'interno il certificato di un tampone Covid con tanto di nome e cognome dell'interessato. Una panca con il logo della ciclovia è stata usata come "bidoncino" per l'immondizia. Da segnalare, infine, anche il furto degli attrezzi dei totem collocati per soccorrere i ciclisti bisognosi di riparare il proprio mezzo. I ladri, armati di trancino, hanno spezzato i fili di ferro su cui erano agganciati gli attrezzi (pinze, cacciaviti, chiavi inglesi ecc) danneggiando pure le pompe per gonfiare le ruote. Un'azione nefanda e squallida che avvilisce e sgomenta.

Vittore Trabucco