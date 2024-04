Treviso Ostiglia, ultimo miglio tricolore per festeggiare il 25 Aprile

Gallery





Ultimo Miglio della Treviso Ostiglia vestito a festa con utricolori e coccarde per i festeggiamenti del 25 Aprile. Moltissimi i ciclo-escursionisti stranieri fermatisi accanto alle barriere in corten che mettono in sicurezza l'attraversamento di Strada dell'Aeroporto a San Giuseppe

Sulla barriera la dedica a Padre Nicolò Cortese, originario dell'isola di Cherso, che prestò molta attenzione agli internati nel campo di Chiesanuova, la maggior parte dei quali era slovena. Dopo l’armistizio, mentre con l’occupazione nazista si accentuarono le persecuzioni antiebraiche, fu tra coloro che aiutarono gli sbandati, gli ebrei e i ricercati dal regime nazifascista. Venne arrestato per una delazione l’8 ottobre del 1944 e portato in una cella della Gestapo a Trieste, fu sottoposto a tortura e morì durante la detenzione per le sevizie subite.Il corpo venne cremato nel campo di concentramento della Risiera di San Sabba. Irma Marchiani , 33 anni, fucilata a Pavullo scriveva poco prima di essere uccisa : " Ho sentito il richiamo della mia Patria, la bella Italia per la quale ho combattuto e muoio sicura di aver fatto quanto mi fu possibile affinchè la libertà trionfasse..". Ecco il perchè del 25 Aprile!

E' la festa della liberazione dal giogo barbarico nazi-fascista che portò 2 generazioni d'italiani a morire nel gelo della steppa russa, nel torrido deserto d'Africa per finire nei campi di concentramento delle SS ed essere bruciati nei forni crematori dopo sevizie d'ogni sorta mascherate da pseudo ricerche scientifiche, dottor Josef Mengele docet. Ecco perchè equiparare chi s'immolò per la libertà di tutti a chi continuò a crogiolarsi nella barbarie è inaccettabile. Chi ora, non avendo mai abiurato quel nefando passato anzi facendosene vanto, pretende di riscrivere la Storia giustificando, minimizzando, tacitando sornione la verità va fermato e stigmatizzato senza tentennamenti di sorta. Abbiamo un debito enorme con quanti diedero la loro vita per ridarci la libertà di cui ora godiamo e quel debito lo dobbiamo onorare quotidianamente. Un imperativo categorico e sarebbe da vigliacchi sottrarvisi.

Vittore Trabucco