Treviso-Ostiglia, Ultimo Miglio: ecco l'area fitness con pronto intervento bici

L'area-sosta a ridosso del tunnel Serenissima sull'Ultimo Miglio s'arricchisce di novità divenendo punto fitness e di pronto intervento per le bici. Sono state infatti montate le attrezzature per fare palestra en plein air con tutte le istruzioni per l'uso corretto delle 6 macchine e, tramite il QR-code che compare sull'apposita tabella esplicativa, crearsi il proprio personal trainer per un'ottimale sessione ginnica. Una vera chicca per gli appassionati della palestra e una stimolante occasione per tutti per mettersi allegramente alla prova in totale relax. A fianco, da ambo i lati, sono stati installati 2 ciclo-totem, strutture con tutto l'occorrente per una riparazione volante alla propria bicicletta qualora ce ne fosse bisogno. Cosa davvero utilissima che in molti avevano richiesto a più riprese lamentando come lungo tutto il percorso non ci fosse nulla per poter rimediare alle immancabili forature o riaggiustare la catena o ricalibrare il cambio.

Un bel passo per avvicinare la TV/Ostiglia alle grandi ciclopedonali europee di cui ormai fa parte di diritto. Un'ultima sorpresa è data dalla panchina piazzata con felice scelta di fronte ai 2 cippi dell'ex ferrovia che segnalavano l'attraversamento di una stradina di servizio che conduceva al cimitero comunale dei cani e gatti randagi, un'area verde tuttora ben riconoscibile in cui venivano seppelliti dagli addetti del comune le bestie morte. La panca, che sta già facendo la gioia di anziani e bambini è davvero ben riuscita esteticamente con quello schienale inciso a ricordare dove ci si trova. Adesso ci si augura che, l'area ginnica è ancora transennata in attesa dell'inaugurazione di rito, questo sforzo encomiabile per rendere l'Ostiglia ed il suo Ultimo Miglio in particolare sempre più accattivante e "salutista" abbia il rispetto di tutti e non faccia la fine del vicino tunnel lordato in modo vigliacco ed ancora da sistemare.

Come da sistemare c'è pure quel cartello targato Regione Veneto che proprio nell'area sosta indica l'ameno comune vicentino di Grisignano di Zocco come facente parte della "gioiosa et amorosa" Marca Trevigiana (sic!). Cartello che suscita generale ilarità ed è stato fotografato migliaia di volte finendo nei gruppi social di tutto il mondo costituendo non certo un vanto per la nostra regione. Attorno all'area e, in alcuni punti pure all'interno tra le panche , l'erba straripa allegramente senza che all'orizzonte s'intravveda uno sfalcio qualsiasi. Un vero peccato che, a fronte di così encomiabili sforzi per rendere l'Ostiglia più bella ed attraente, ci sia una tale incomprensibile latitanza nella manutenzione ordinaria che dovrebbe invece costituire una priorità ed essere il vero fiore all'occhiello di chi, per obbligo istituzionale, ha l'onere di provvedere.

Vittore Trabucco