Treviso-Ostiglia, Ultimo Miglio: ecco il banner che unisce Ostiglia e Treviso

A San Giuseppe un simpatico e poetico augurio di primavera e di serena Pasqua è comparso all'inizio dell'Ultimo Miglio dell'Ostiglia attirando subito la curiosità dei percorritori di questo gioiellino verde appena fuori le mura cittadine. E' un banner che riproduce un'opera dell'artista ostigliese Annalisa Maestri dedicata alla "Strada del Respiro", l'Ostiglia appunto, donata agli Amici dell'Ultimo Miglio, sodalizio sorto nel 2018 col preciso intento di vigilare e curare questo tratto del tracciato.

Il regalo rinsalda il gemellaggio tra i capoluoghi ,Ostiglia sulle rive del Po o e Treviso sulle rive del Sile, posti alle due estremità della ciclovia, in particolare tra il CAI sez. cicloturismo ostigliese e gli Amici nato in occasione dell'inaugurazione del 2019 che aveva gettato le basi per un tour reciproco alla scoperta delle due città purtroppo affossato dalla sopraggiunta pandemia. E' un inno al turismo lento, simboleggiato dalle chioccioline e dal folletto sul biciclo e alla natura da vivere a pieni polmoni col bombo paffuto che indica il percorso per riossigenare corpo e spirito.

A fianco "l'albero del ricordo", un giovane fico sui cui rami tremolano le mascherine, quelle che ora usiamo quotidianamente e che, se fossero state usate subito, avrebbero salvato centinaia di persone come ricorda il cartello messo a corredo. Un momento di riflessione per ripensare a chi non c'è più e che avrebbe potuto essere ancora con noi. Un motivo in più per scegliere questa salubre ed appagante escursione nella tradizionale scampagnata di pasquetta.