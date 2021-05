Treviso-Ostiglia, Ultimo Miglio: in arrivo un B&B ed un ristoro

Novità importanti sull'Ultimo Miglio qui dove inizia, a San Giuseppe. Sono iniziati stamane i lavori che daranno nuovo lustro al vecchio casello di strada dell'Aeroporto punto di partenza dell'ultimo tratto della ciclopedonale Ostiglia che porta a Treviso e precisamente alla stazione di Santi Quaranta, per tutti i trevigiani "la Stasionèta". Mentre non si ha più traccia dei tanto decantati mega progetti targati Zanardo, il nuovo proprietario della centenaria Ceramica Pagnossin, che avrebbero dovuto già essere operativi tra hub, open dream, bike experience, green tour e via sciorinando inglesismi snob, registriamo con gioia questa novità importante: un ristoro con bed&breakfast alle porte della città capoluogo della Marca per tutti: cicloturisti,camminatori, semplici escursionisti curiosi che a centinaia percorrono quotidianamente la "Strada del Respiro", come viene ormai soprannominata per via del Bosco Lineare che la cinge da ambo i lati e come è stata poeticamente ritratta in un'acquerello divenuto un banner che campeggia proprio nei pressi del casello ,opera della giovane artista ostigliense Annalisa Maestri, donata agli Amici dell'Ultimo Miglio, sodalizio nato oltre 8 anni fa per tenere viva l'attenzione su questo tratto di Ostiglia che stava prendendo una sciagurata piega, vedi Noalese-bis!

Il posto è invero strategico essendo ad un tiro di schioppo dalle mura cittadine ed è l'unica struttura per una pausa ristoratrice dopo il casello di Morgano per chi proviene da Padova e la prima per ritrovare le energie per quelli che arrivano da sud-est vale a dire dalla Restera e dalla Piave. E' tra i meglio conservati dell'intero percorso essendo stato abitato sino a tre anni fa. Un casello diviso in 2 sin dalle origini con due famiglie di casellanti, le ultime in ordine di tempo i bellunesi Bogo ed i Cecchetto da Annone Veneto. A ritornare in vita sarà, nonostante le reiterate insistenze per avere l'intero edificio, la parte abitata dal vecchio Egidio, l'ultimo dei 4 Moschettieri della Contrada Moncia che ridiedero splendore nel secolo scorso al capitello settecentesco che sorge nei pressi, divenuto grazie a loro un'oasi di verde e pace.

Alessandro il nuovo dinamico proprietario conta di inaugurare il tutto per giugno colla speranza, che è di tutti, che il Covid ci abbia lasciato, se non del tutto, almeno in larghissima parte ,consentendo di eliminare quelle restrizioni che ancora imbrigliano il lavoro, specie nel settore turistico-ricettivo e della ristorazione.L'emozione per chi da anni si prodiga per questa gemma del nostro territorio, più conosciuta all'estero che da noi, è enorme soprattutto perchè nasce dall'entusiasmo, dalla volontà e dalla cocciutaggine di un giovane, Alessandro appunto , a cui deve andare il nostro plauso accompagnato da un grande "in bocca al lupo". Con la chiusura del Bike Bistrò aperto l'anno passato negli spazi dell'ex ceramica Pagnossin e costretto ad una lunga "pausa di riflessione" in attesa di tempi migliori il Ristoro All'Ultimo Miglio è ora una ventata di salutare,sereno ottimismo per un futuro che tutti si augurano finalmente roseo.

Vittore Trabucco