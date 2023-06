Si è spenta à Treviso Artiglio Patrizia Roncarolo Roncarolo, l'insegnante buona

Domenica, dopo una lunga malattia, si e' spenta presso la Casa dei gelsi Roncarolo Artiglio Patrizia all'eta' di 70 anni, molto Conosciuta à Treviso per aver insegnato nelle scuole d'infanzia di San Bartolomeo, Andersen, via Beazzano e Scandolara. Danno la triste notizia l'amata figlia Valentina, i nipoti, parenti e tutti gli amici che le hanno voluto bene. Il funerale si svolgera' presso la Chiesa di San Giuseppe in data da définire.