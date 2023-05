Riapre "Ai Soffioni" in collaborazione con Giusti Wine

Dal primo giugno Paolo Lai ed Ermenegildo Giusti siglano un accordo per riportare la Casa del Prosecco in Piazza dei Signori Ermenegildo Giusti e Paolo Lai. Un produttore di Asolo Prosecco DOCG e di grandi vini rossi del Montello e un imprenditore nel campo della ristorazione. Ai Soffioni Proseccheria Giusti unisce due idee progettuali per la promozione di un territorio molto vivo e che molto ha da raccontare, portando Giusti Wine in centro a Treviso e riavviando il progetto di Paolo Lai di valorizzazione del prodotto simbolo di Treviso. Dal primo giugno 2023, i vini territoriali di Giusti saranno i protagonisti di Ai Soffioni, insieme alla cucina veneta e alla cicchetteria. Giusti non porterà solo l’Asolo Prosecco DOCG ma anche vini del Montello, come l’autoctono Recantina, la bandiera di un territorio vinicolo molto vivace. «Sono contento di portare i miei vini e il mio concetto di territorio in Piazza dei Signori, nel centro pulsante di Treviso, una città che sta attirando sempre più turisti internazionali. L’obiettivo è che conoscano la cultura che si cela dietro ai vini prodotti in questo magnifico territorio. – Afferma con orgoglio Ermenegildo Giusti. – È stato veramente un piacere aderire a questo progetto insieme a un imprenditore così legato alla città come Paolo Lai». «Quando ho proposto a Ermenegildo Giusti di aderire al progetto e ho visto il suo entusiasmo sono stato molto felice perché ha saputo cogliere alla perfezione l’essenza dell’idea. – Sottolinea Paolo Lai – In più, è una soddisfazione per me riaprire un locale che incarna il mio sogno di valorizzare il Prosecco nella Piazza più celebre della città. Sapere di portare eventi legati alla cultura enoica e serate alla scoperta di questi vini mi rende estremamente fiero». Ai Soffioni Proseccheria Giusti riaprirà i battenti giovedì primo giugno 2023. Ai Soffioni Proseccheria Giusti: +39 0422 1747821 - P.za dei Signori, 26, 31100 Treviso TV Aperto dal lunedì al venerdì: 11.00 – 15.00, 17.30 – 01.00 Sabato e domenica: 11.00 – 01.00 Chiuso il martedì