Udito Treviso - sponsor ufficiale del team Altinier Motorsport & Biker’s Island

Confermata la terza edizione del Moto Guzzi Fast Endurance European Cup 2021 dopo l'enorme successo delle due stagioni precedenti, e dove ha visto campioni italiani nel Vintage Endurance Maxi Classic 2020, i piloti trevigiani del team Altinier Motorsport & Biker's Island, con un'assistente meccanico d'eccezione Vivi Rosa. Il Trofeo Moto Guzzi si ripropone, in occasione del centenario della casa madre di Mandello, nella terza edizione, varcando i propri confini italiani e diventando European Cup. Un trofeo riconosciuto dalla Federazione Motociclistica Internazionale con la grande opportunità di affrontare team provenienti da tutta Europa. Una vera occasione, per i piloti, di confrontarsi con varie esperienze, diverse culture, ma nel puro spirito del divertimento della competizione motociclistica, il tutto in sella ad una Moto Guzzi V7 III, con il consueto "kit racing", la quale garantirà, ad ogni pilota, il top della gamma e con i massimi livelli di prestazioni, sicurezza e divertimento. Partenza ufficializzata a Varano il 22 maggio; 4 i weekend previsti con 6 gare doppie della durata di 60 minuti e 90 minuti, per equipaggi di due piloti. Il tutto con la spettacolare partenza in stile Le Mans, più tante altre novità pronte a divertire i tanti piloti neofita, ma anche i guzzisti veterani, rispettando al meglio ogni norma anti-contagio relativa al Covid-19. Per maggiori info: https://www.motoguzzi.com/it_IT/fast-endurance/