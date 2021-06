Via Storta, 2 · Treviso

Via Storta, 2 · Treviso

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery



Pomeriggio di pieno disagio in tangenziale a Treviso. Carico perso in curva da un autoarticolato. Danneggiate le paratie frangisuono, traffico in tilt nonostante l'immediato intervento della Polizia Locale di Treviso.