The Distinguished Gentlemen's Society - Host Ride official del DGR-Treviso 2020!

Tutto nasce nel 2012, a Sydney, quando Mark Hawwa crea il suo primo evento motociclistico, a tema, unendo sempre più appassionanti di tutto il mondo. Una notorietà inaspettata fino a diventar uno dei più grandi motoraduni a livello mondiale. Nasce così una “nuova” generazione di motociclisti, complici della stessa passione, ma con quel tocco di eleganza voluto fin da subito da Mark - ispirato da Don Draper, attore della serie Mad Men, dove accanto ad una moto classica indossava uno dei suoi abiti più eleganti. The Distinguished Gentleman’s Ride. Con il passare degli anni il DGR coinvolge sempre più persone, e così, Mark Hawwa, decide di dare un maggiore significato a questo raduno, unendosi - per sola beneficenza - all’associazione Movember Foundation, nel 2016. Un’organizzazione a livello mondiale, con l’obiettivo di contrastare il carcinoma della prostata e le conseguenze al suo disturbo depressivo. Da non dimenticare l’edizione record del 2019, con ben oltre 6 milioni di dollari raccolti e devoluti alla fondazione, grazie ai suoi 116.000 partecipanti registrati in ben oltre 104 Paesi del mondo. 50, le località italiane che partecipano ogni anno al DGR… tra cui la meravigliosa città di Treviso, giunta ormai al quarto anno consecutivo. Organizzazione stabile dell’Host Ride del DGR-Treviso, Marco Battistella, nonché responsabile della segreteria del Moto Club TREVISO CILINDRI STORICI e Referente Nazionale Registro Storico FMI. The Distinguished Gentlemen's Society. Causa COVID-19, sono state modificate le linee guida del DGR di quest’anno, dove non è stato possibile organizzare nessun tipo di raduno ufficiale, ma generando una regola unica per tutti gli associati: Ride Solo Together! in cui ogni singolo utente ha dedicato la sua personale giornata ad un unico giro in moto, in solitaria o con un ristretto numero di amici, offrendo il proprio contributo per una giusta causa. Così il DGR2020 trevigiano, riguardo la pandemia attuale, ha giustamente annullato l’evento, adottando la formula richiesta, attendendo ogni singolo biker al consueto WALL of GENTLEMEN, pronti per uno scatto fotografico con le proprie moto.