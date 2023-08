La lettera di un turista: «Dopo le 20.40 Treviso senza mezzi pubblici»

Racconto la mia disavventura più volte segnalata alle Aziende di Trasporto Pubblico Locale con risposta "non saranno previste variazioni". La piccolissima stazione di Treviso Centrale viene servita, anche se in quantità minore rispetto alle grandi città, da treni AV (frecciarossa ed Italo), ma in alcuni casi capita raggiungere la città alle ore 21:50 circa. Com'è possibile che autobus di linea non vi sono più in quell'orario? Non tutti devono raggiungere solo il Capoluogo, ma c'è anche il passeggero che deve percorrere ben 20-30 km e non di certo può raggiungere la località in taxi visto il denaro a corrispondere per la corsa. Perché non attrezzarsi con bus almeno fino alle ore 24:00? Consentendo innazitutto un respiro per chi arriva in città, ma anche chi si sposta per lavoro nel settore della ristorazione. Basti guardare la complessità per raggiungere l'aeroporto di Venezia dalla città di Treviso... Prima Mestre, a seguire un bus ed infine l'aerostazione; pur vero che esiste la fermata bus all'uscita dell'autostrada Treviso Sud, ma chi proviene dalle zone di Treviso Nord come raggiungerebbe il cassello autostradale? Sicuramente è bello avere una città dove i mezzi pubblici rispettano gli orari prefissati alle paline, ma devono anche raggiungere le località con facilità! Spero un giorno possiate attrezzarvi. Cordiali saluti.

Lettera firmata