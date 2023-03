Ultimo Miglio: i No Wax a gogò

Gallery



Appena ripulita - un plauso sincero all'Amministrazione Comunale per la tempestività dell'intervento ! - la scuola Rambaldo degli Azzoni dalla vigliacca azione dei No Wax che ne aveva imbrattato tutte le pareti esterne ,dal tetto alle fondamenta , ecco che i medesimi imbrattatori seriali si sono ancora una volta accaniti su uno dei gioielli della città e della Marca, ormai conosciuto in tutta Europa e pure oltre- oceano ,lo testimoniano le presenze turistiche nei vari b&b della zona che lo citano quale invitante meta d'escursione : l'Ultimo Miglio della ciclo-pedonale Ostiglia, la "Strada del Respiro" come recita il banner all'inizio del tracciato riproducente un'acquerello dell'artista ostigliense Annalisa Maestri donato in occasione del gemellaggio tra il CAI della città mantovana e gli Amici dell'Ultimo Miglio di Treviso. E' ,questo, purtroppo, uno dei "luoghi del cuore" , visto l'accanimento con cui lo imbrattano da tempo, di questi No Wax dove danno sfogo alle pulsioni pittoriche e all' odio viscerale per il cosiddetto "mondo dei vaccini" rappresentato nel loro universo da medici, politici, amministratori ed aziende farmaceutiche senza distinzione alcuna di ruoli e competenze ma fatti oggetto, in toto, di insulti e proclami bellicosi. Una serie di nuove, deliranti frasi ancora fresche di vernice firmate col pittogramma distintivo del gruppo campeggiano nei 2 tunnel, il Po ed il Serenissima, del tracciato e pure sulle panchine posizionate lungo il medesimo. Si consolida la convinzione nei residenti che l'autore o gli autori siano davvero della zona e che agiscano forti della perenne impunità di cui, purtroppo, godono.