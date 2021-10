Oltre 300 presenze a Villa Ca’ Zenobio per l’iniziativa "Invito a Palazzo"

Oltre 300 presenze sabato in occasione dell’iniziativa nazionale “Invito a Palazzo”, che ha visto l’adesione di Fondazione Cassamarca attraverso l’apertura di Villa Ca’ Zenobio, seicentesca dimora situata in Strada Santa Bona Nuova a Treviso. Nella giornata scelta da ABI-Associazione Bancaria Italiana e ACRI-Associazione delle Casse di Risparmio e Fondazioni italiane per l’apertura e la visita guidata a sedi storiche di banche e fondazioni in tutta Italia, i cancelli della villa sono rimasti spalancati dalle 10 alle 18 offrendo la possibilità al pubblico di accedere e fruire di una visita guidata a cura dei 35 studenti e studentesse del Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Treviso. Particolarmente apprezzato oltre al pregevole contesto dato dal complesso costituito dalla villa, la barchessa, l’oratorio e il parco storico, l’impegno delle giovani guide, che avevano avuto modo di approfondire la conoscenza di Ca’ Zenobio attraverso un lavoro di ricerca che li ha visti impegnati nel passato anno scolastico. Assistiti dalle loro insegnanti, Paola Bellin e Barbara Zoppelli, gli studenti hanno anche realizzato un video che è stato proiettano no-stop tutto il giorno e che sarà caricato prossimamente sul canale YouTube della Fondazione Cassamarca L’iniziativa degli studenti rientra nel project work “Lezioni in villa”, che ogni anno focalizza l’attenzione su una villa veneta al fine di far conoscere e valorizzare questi storici edifici e al contempo rendere gli studenti protagonisti attivi sul territorio. Costante l’afflusso di visitatori per tutta la giornata. Non sono mancati i giovanissimi, come Angelo, di soli 11 mesi, o gli stranieri, come un gruppo di messicani.