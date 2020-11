Anche a Treviso arrivano i volontari di Scientology con opuscoli sulla prevenzione e la salute

Si ripete settimanalmente a Treviso l’iniziativa dei Volontari di Scientology che in questo particolare periodo stanno diffondendo opuscoli informativi dal titolo "Come mantenere se stessi & gli altri in buona salute" e "Come Prevenire la diffusione di malattie con l’isolamento". Anche lo scorso fine settimana son stati consegnati oltre 200 opuscoli gratuiti, con grande soddisfazione dei volontari visto l’apprezzamento espresso dai cittadini sull’importanza di ricevere degli ausili di questo tipo. Molte persone hanno proprio detto che stavano aspettando di ricevere materiali informativo di questo genere da poter usare per mantenersi in buona salute.

Ecco di cosa trattano gli opuscoli: Come mantenere se stessi & gli altri in buona salute • Introduzione: Perché la Prevenzione È Importante • Salute Generale • o Igiene Personale • Pulizia e Igienizzazione • o Prodotti da Usare per l’Igienizzazione o Aree da Igienizzare • Occuparsi della Malattia o dei Suoi Sintomi • o Isolamento • Epidemie • o Contatto con le Persone o Mascherine o Guanti Monouso o Misure Precauzionali Supplementari a Casa e sul Lavoro o Quando Esci e Ritorni a Casa o Adesione a Norme e Linee Guida Locali • Sommario • Glossario Come Prevenire la diffusione di malattie con l’isolamento • Introduzione • Cosa Sono i Batteri e i Virus? • Come si Diffondono i Batteri e i Virus • o Contatto Diretto o Contatto Indiretto o Per Via Aerea o Come si Diffondono i Batteri e i Virus • Linee Guida da Adottare in una Casa in Cui C’è una Persona in Isolamento • o Pulizia e Igienizzazione o Stanza della Persona in Isolamento o Bagno o Piatti e Utensili o Spazzatura o Biancheria • Sommario • Glossario.

Il sig. Hubbard fondatore di Scientology scrisse: “Un grammo di prevenzione vale una tonnellata di cura”. Questo è anche il messaggio dell’iniziativa: tanta prevenzione per ridurre il rischio contagio! Gli opuscoli di prevenzione sono anche disponibili con video e annunci di pubblica utilità al Centro Risorse per la Prevenzione della Chiesa di Scientology.