Il Tuareg in Harley… direzione Tambre d'Alpago

La prima domenica di ottobre ed il bello di viaggiare in compagnia. Una giornata autunnale con temperature quasi primaverili, ideali per un viaggio programmato in moto, partenza da Treviso, con direzione Tambre d’Alpago, in provincia di Belluno. Zona di boschi e prati che proteggono dolcemente, guardando a valle, il Lago di Santa Croce e, a monte, la Foresta del Cansiglio. Luoghi magici del Veneto attraversati in ottima compagni con un gruppo di motociclisti, cacciando via ogni pensiero negativo ed allo stesso tempo acquisire una nuova energia positiva. Attraversare i Passi di montagna, in moto, approfittando della bella giornate, è sempre un piacere… Tambre è un piccolo paese che offre mille emozioni per ogni tipo di esigenza. Un punto di partenza per diversi itinerari da fare a piedi, a cavallo, bicicletta o, in moto. Non potevamo non passare per il vicino lago di Santa Croce, posto meraviglioso per gli sport acquatici come il windsurf o ammirare il Monte Cavallo (di 2.250 m), ideale per gli esperti di alpinismo. La storia di Tambre non parla solo di sport ma anche di cultura, storia e tradizione. Siamo partiti da Treviso prendendoci del tempo per noi stessi e per rilassarci. Solo moto e natura. Un grazie particolare ai miei compagni di viaggio per avermi fatto conoscere una nuova gran bella zona del Veneto.