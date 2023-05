Ultimo Miglio: il TV/Ostiglia Fest apre col botto

Gallery







Un vero inizio col botto per il primo TV/Ostiglia Fest, una serie di appuntamenti d'ogni tipo, musicali, gastronomici, culturali lungo i 70 km attualmente fruibili, dei 123 totali , della "Strada del Respiro", come ricorda a tutti i ciclo escursionisti lo splendido banner di Strada dell'Aeroporto ,a San Giuseppe di Treviso, posto proprio all'inizio dell'ultimo tratto della ciclopedonale, in direzione del capoluogo della Marca, che riproduce un poetico acquerello dono dell'artista ostigliense Annalisa Maestri . L'apertura delle manifestazioni è stata presso l'ex casello ferroviario, posto proprio all'inizio dell'Ultimo Miglio, divenuto ,grazie ad un paziente restauro rispettoso non solo dell'architettura ma anche della storia dell'edificio e del luogo ,un' accogliente Ristoro e B&B con ospiti da tutta Europa e pure dalle Americhe ,attratti dal percorso dell'ex ferrovia, ormai itinerario d'obbligo per i turisti più curiosi ed attenti, col suo paniere di attrattive , a cominciare dal Graticolato romano in zona Piombino Dese per continuare colle ville venete come Cà Marcello o tesori d'arte come la pala di Lorenzo Lotto a Santa Cristina di Quinto. Il Treviso/Ostiglia Fest si è aperto colla musica dagli anni '60 a gli anni '00 proposta dall'affiatatissimo duo Lallipop, al secolo Alessandro Tangredi e Laura Ragazzon che hanno eseguito con garbo e maestria hits immortali della musica italiana ed internazionale facendo cantare il numeroso pubblico assiepato lungo i filari di clinto e bacò, storici vitigni trevigiani quasi perduti, che i padroni di casa, Alessandro e Tiziana , offrono come ombra non solo dal sole ma anche come fresco bicchiere dissetante ,nella più genuina accezione veneta del termine ,a chi qua si ferma. E la musica ha superbamente accompagnato le sfizioserie intriganti in arrivo dalla terra dei 4 Mori, la Sardegna, che qui si sono accasate, per la gioia dei fortunati avventori. Insomma una serata che ha conquistato tutti .