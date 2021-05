Ultimi giorni di [e]Design Festival

Domenica 16 maggio si chiude l’edizione 2020 di [e]Design Festival, ma a fine mese è già in programma una nuova mostra dedicata al mondo di Olivetti. Si chiude domenica 16 maggio, al Museo Bailo, l’ultima mostra della programmazione 2020 di [e]DesignFestival ‘Leopoldo Metlicovitz e Hausbrandt. Grafica e Immagine’, la mostra che ripercorre l’evoluzione del brand di caffè nel tempo, dal 1892 al 2019, ed è completata da manifesti pubblicitari realizzati da Metlicovitz per Hausbrandt, da quelli di Luciano Biban, che realizzò negli anni sessanta l’originale logo ‘Moka’, e dalla nuova grafica, declinata dallo studio austriaco Demner, Merlicek & Bergmann. “È stata un’edizione prolungata, difficile, accidentata con aperture, chiusure, riaperture ma anche piena di soddisfazione e apprezzamento di pubblico.” racconta il Direttore Artistico del festival Luciano Setten. La programmazione è stata comunque realizzata quasi al completo: 4 mostre, 2 workshop, 14 talks con 33 ospiti in alcune delle sedi più prestigiose della città di Treviso. Un pubblico sempre più numeroso, da settembre 2020, ha partecipato in presenza e online agli eventi, condividendo la passione per il mondo del design e delle arti dove Estetica ed Etica sono protagoniste. Ma [e]DesignFestival non si ferma e ha già programmato l’edizione 2021 con molte novità e nuove collaborazioni. Un’anticipazione della nuova edizione la si avrà già dalla fine di maggio: nello spazio di Sala Foffano presso il Museo di Santa Caterina, dal 28 maggio al 20 giugno arriva ‘Design e Cultura secondo il pensiero di Olivetti’, a cura di Cappelli Identity Design e Luciano Setten, con la collaborazione di Associazione Archivio Storico Olivetti e Fondazione Adriano Olivetti. Cappelli Identity Design, studio di strategic design fondato da Emanuele Cappelli, presenta insieme alla direzione artistica di [e]DesignFestival una mostra dedicata al mondo Olivetti e ai suoi valori, che hanno reso l’azienda un modello riconosciuto in tutto il mondo per il nuovo modo fare impresa, anche attraverso la presenza dell’architettura e del design all’interno degli ambienti di lavoro.