Ultimo miglio: 1° Maggio col tricolore listato a lutto

Un 1° Maggio affatto festoso quello che il GAUM, Gruppo Amici Ultimo Miglio , ha voluto celebrare listando a lutto le bandiere tricolori issate lungo il Bosco Lineare che cinge ambo i lati della Strada del Respiro, la ciclo-pedonale TV/Ostiglia il cui completamento , tratti vicentino,veronese e lombardo, procede spedito tanto da azzardare persino una data di fine lavori, il 2016, ben oltre comunque la certezza espressa dal presidente del Veneto, Luca Zaia, nel 2019 in occasione dell'apertura dell'Ultimo Miglio quando, sicuro, affermò : " sarà tutto finito nel 2013! ". Il sodalizio spontaneo che da oltre un decennio cura con amorevole sollecitudine i tratti trevigiani dell'ex ferrovia in questo modo ha deciso di sottolineare come la Festa dei Lavoratori, da sempre momento di gioia per le conquiste raggiunte e di ricarica per le battaglie ancora da affrontare, sia oggi memento di dolore per i tanti, troppi, morti sui luoghi di lavoro, l'ultimo proprio alla vigilia del 1° Maggio, oltre 3 ogni giorno, in un 2024 davvero terribile . In più, metafora dolorosa ed avvilente di quanto accade nel nostro paese, ecco, nel medesimo luogo, quel cestino stracolmo e straripante di rifiuti , come ormai sono considerati i lavoratori , un tempo pietre angolari della nostra Repubblica , come recita la Costituzione, coi salari in continuo ribasso rispetto al costo della vita, i più bassi in Europa, mentre gli imprenditori gongolano per utili stratosferici e regalie di governo. Tra quei "rifiuti", tracimati a terra c'è pure lo Statuto dei Lavoratori, legge 300 del 20 maggio 1970, buttato via e schernito da comportamenti, come le paghe a 90 centesimi l'ora dei braccianti agricoli, che vengono pure giustificati se non apprezzati. E che dire dello Spisal, il Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza negli Ambienti di Lavoro , anche questo trattato come un seccante "rifiuto" da accantonare il più possibile riducendone gli organici, i mezzi ed i fondi col risultato dell'aumento esponenziale degli infortuni e delle morti. Un "bravo !" di cuore al GAUM per aver sottolineato a tutti, ed erano davvero molti a chiedersi il perchè di quelle bandiere listate a lutto, che questo 1° Maggio più che del tradizionale concertone abbisognava davvero di una sincera, stringente, convinta riflessione, specie da chi, per doveri istituzionali, è chiamato a decidere, legiferare ed indirizzare la vita quotidiana del mondo del Lavoro.