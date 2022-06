Ultimo miglio, 2 giugno tricolore

Gallery





Anche quest'anno in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, la Strada del Respiro, la ciclo-pedonale TV/Ostiglia si è tinta di tricolore grazie agli Amici dell'Ultimo Miglio che hanno così voluto festeggiare la ricorrenza fondativa della nostra nazione. il 2 giugno del 1946 in seguito al risultato del referendum istituzionale che chiamo' i cittadini italiani a scegliere la forma di governo della nazione nacque la Repubblica Italiana e fu la prima volta che le donne vennero ammesse al voto, 13 milioni loro e circa 12 milioni gli uomini. Il 13 giugno l'ormai ex re Umberto II DI Savoia lasciò il paese per ritirarsi in Portogallo. Sempre il 2 giugno gli italiani elessero anche i componenti dell'Assemblea costituente la quale avrebbe poi eletto a capo provvisorio dello stato Enrico de Nicola. Ricordando quei giorni e quanta strada è stata fatta in questi 75 anni in termini di libertà, progresso civile e sociale e diritti per tutti si è voluto stavolta coinvolgere pure il Bosco Lineare, peculiarità di questi 130 km di verde e silenzio riossigenante, facendolo partecipe dell'evento vestendolo di coccarde e vessilli tricolori. Una mattinata d'intenso lavoro e poi la soddisfazione dei complimenti di quanti transitavano e, increduli, chiedevano lumi sul perchè di tale "parèccio" ( sono gli alpini? c'è un matrimonio? se magna e se beve?) . " No !" la lapidaria risposta " è la Festa della Repubblica!" Così passando sotto i vessilli tricolori ed accarezzando le coccarde degli alberi si è idealmente accompagnato la nostra Repubblica a tagliare il traguardo delle 75 primavere augurandole di cuore lunghissima vita e prosperità. Che poi è l'augurio che formuliamo pure a noi stessi. Evviva il 2 giugno! Evviva la Repubblica!

Vittore Trabucco