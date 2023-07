Ultimo Miglio: al capitello una lettera di supplica

Gallery





Spesso sono i piccoli gesti che ti trovi a condividere inaspettatamente che danno un senso alla tua giornata. E' successo domenica scorsa al capitello di strada dell'Aeroporto, quella piccola oasi di serenità curata da oltre mezzo secolo dalle famiglie della contrada Moncia dove in molti scendono dalla vicina ciclopedonale Ostiglia e dal suo Ultimo Miglio che proprio qui inizia per sedersi sulle 2 panchine e godersi il verde fiorito ed il fresco scorrere dell'acqua di sorgiva che passa lì a fianco. Sul basamento della statua benedetta della Santa Vergine Maria tra i mazzi di fiori ed i lumini c'era una busta bianca, all'interno un cartoncino da lettera vergato a mano con una grafia bella, chiara, da vecchia alunna delle elementari quando ti facevano fare proprio gli esercizi di calligrafia con tanto di voto. Era una preghiera alla Madonna, accorata ma rispettosa, tanto semplice quanto sentita per chiedere un'intercessione per una grazia. I capitelli , storicamente, venivano costruiti nei luoghi di confine, agli incroci delle vie di comunicazione, sui valichi oppure in luoghi dove la tradizione popolare individuava una motivazione religiosa alla costruzione .Fino alla metà del XX secolo e in alcune parrocchie ancora nel ventunesimo secolo, sono meta della celebrazione delle Rogazioni, processione effettuata per chiedere la protezione divina contro i danni dovuti al maltempo e, proprio quest'anno ripetute per implorare la pioggia stante la siccità che aveva ridotto i fiumi a rigagnoli e la terra coltivata a zolle spaccate e friabili. Nelle campagne venete può capitare di incontrare un capitello dove sono presenti delle croci costruite dai contadini e benedette appunto in occasione di queste processioni. Sono frequenti i restauri, in qualche caso anche la ricostruzione, o costruzione di Capitelli, per fare memoria di un avvenimento, oppure per creare comunità, infatti come nei tempi passati sono ancora gli abitanti del luogo, che si fanno promotori ed è proprio il caso dell'edicola di strada dell'Aeroporto sorta per un voto della famiglia degli "Ugatti " , al secolo Tronchin, all'inizio del 1860 e riportata in vita dalle sterpaglie in cui era sprofondata dai 4 Moschettieri della Contrada ( così vennero chiamati) , Silvio Trabucco, Piero Vanin, Giuseppe Zornio ed Egidio Cecchetto Non è la prima volta che al capitello di strada dell'Aeroporto qui a San Giuseppe accade di trovare ex-voto o letterine di supplica alla Vergine Maria ma sempre lascia attoniti e fa commuovere per la fede cristallina e salda che traspare da quelle righe e per la fiducia incrollabile nella bontà divina. Esaudirà la supplica la nostra Madonnina? Ne siamo certi e per questo, ben volentieri, abbiamo unito le nostre preghiere a quelle di chi ha scritto quelle righe . In questi nostri tempi fatti di influencer, di arrogante sguaiatezza ad ogni livello, di trucide soverchierie a danno dei più deboli trovare queste piccole gemme di luce ci rasserena e rafforza la speranza che ci sia comunque, sempre ,tanto bene in giro per il mondo.