Ultimo Miglio della Treviso-Ostiglia: lezione di Educazione Civica sul campo

Una classica giornata novembrina quella della domenica ecologica che ha precluso, a Teviso, il centro città alle auto con una nebbiolina uggiosa che ha avvolto ogni cosa sin dal mattino, penetrando nei vestiti colla sua trama d'invisibili goccioline per regalare i primi brividi di stagione. Questo però non ha frenato il bel gruppo che si è ritrovato lungo l'Ultimo Miglio della ciclopedonale Ostiglia all'altezza dell'anfiteatro naturale creato dalle due bretelle che da viale della Serenissima conducono all'eco-centro. Il luogo fu già oggetto di un'intervento di piantumazione circa due anni fa da parte delle stesse persone, il "Gruppo per gli alberi di Treviso", la costola più green del Movimento 5 stelle. Armati di vanga e piccone hanno ripristinato quanto avevano messo a dimora allora, circa un centinaio tra carpini, ligustri, roverelle ed aceri morti purtroppo man mano per totale abbandono ( manco un'irrigazione durante la canicola estiva) o addirittura trafugati per il giardino di casa

. E' stata, quella di stamane, una grande lezione di educazione civica "sul campo" per i tanti bambini che hanno accompagnato ed aiutato i genitori in questa bella operazione di salvaguardia ambientale, entusiasti di fare qualcosa di concreto ed utile dopo le ore passate a scuola a parlare di natura, ambiente e salute. Una Natura da proteggere, un'ambiente da curare per vivere in salute e combattere con un'arma in più la pandemia in atto. Ecco allora che strideva il contrasto tra il gioioso entusiasmo di questi "ecologisti in erba" ed il livoroso squallore dei loro "cugini" più grandicelli dediti invece ad imbrattare e deturpare ogni angolo di questo tesoro di salute alle porte della città come testimoniano purtroppo, le pareti dei tunnel Po e Serenissima proprio lì a fianco dove "brillano" i tazebao dell'ignoranza arrogante con insulti e geroglifici incomprensibili . Un'iniziativa encomiabile nel segno del rispetto dell'ambiente e della sua salvaguardia. Al di là delle tante parole spese in convegni, forum e simposi vari quello che davvero fa la differenza sono questi semplici, ma decisivi ,atti concreti di cui benefiano tutti, anche gli ISIS, Imbrattatori Seriali Immensamente Stupidi, di cui sopra.