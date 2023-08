Ultimo Miglio: "fregola vandalica" dopo l'anguriata

Gallery





San Giuseppe, area pic-nic e fitness dell'Ultimo Miglio. Hanno gozzovigliato con grande piacere e, satolli, invece dell'ammazzacaffè corretto sambuca o prugna, roba da intenditori gourmet, han pensato bene di fare un po' di moto per digerire lasciando sulle panche e a terra i resti dell'anguriata compresi coltelli e posate. Si sono accaniti con inusuale veemenza sui già martoriati totem, le ammaccature in più punti sono la triste testimonianza dei precedenti assalti, messi a disposizione dei ciclo-escursionisti per riparare le biciclette in caso d'improvvisi guasti come forature o regolazione di rapporti e catena nel giugno del 2021 in concomitanza col posizionamento degli attrezzi ginnici per allestire l'attigua area fitness. Divelte e fatte sparire a suon di randellate col palo di un segnale stradale "preso in prestito" da una delle rampe che da viale della Serenissima portano all'eco-centro le 2 pompe per gonfiare le ruote delle bici e rubate anche le ultime pinze, tranciando il cavetto metallico che le sorreggeva nei totem rimaste dopo le precedenti razzie che avevano già fatto sparire tutti gli attrezzi messi a disposizione. No paghi, hanno pure cercato di smontare le sedute svitando viti e bulloni con serio rischio per chi si sarebbe seduto dopo di loro e, a coronamento di questa fregola vandalica, si son messi a pirografare i tavoli con insulti scurrili e geroglifici il cui significato probabilmente è sconosciuto pure a loro. Risultato? Area sosta e pic-nic completamente deturpata con la chicca finale: il furto del provvidenziale innaffiatoio messo a disposizione dei più volonterosi per accudire le oltre 100 giovani essenze arboree piantumate nell'ambito del "Progetto alberi" giusto un anno fa.

Vittore Trabucco