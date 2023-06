Ultimo Miglio: gemellaggio Emilia-Sardegna

Gallery





Mentre a Casaleone (VR) si posava, all'interno di un pozzetto sul sedime del tracciato, la pergamena colle firme per l'VII° lotto dell'Ostiglia con l'assessore di reparto De Berti a pronosticare una fine lavori per il 2024, siamo comunque assai in ritardo rispetto ai tempi -2023 -dettati dal presidente Zaia inaugurando l'Ultimo Miglio nel 2019, per i quasi 7 km che porteranno al confine col mantovano e con la regione Lombardia, qui ,proprio all'Ultimo Miglio, si è celebrato un nuovo gemellaggio, si spera propiziatorio e beauguranter per il totale completamento dei 127 km del tracciato, all'insegna del buon cibo e del buon vino. Dopo quello ,ormai storico, col CAI di Ostiglia che portò in dote lo splendido banner che ora saluta quanti attraversano l'intersezione tra Ostiglia e Strada dell'Aeroporto a San Giuseppe, ecco arrivare quello con Finale Emilia , comune detto, guarda un po'!, “la piccola Venezia” per via della sua prossimità al Panaro ,importantissima via d'acqua che sfocia nel Po ,sede di una plurisecolare comunità ebraica tuttora assai viva che ha lasciato un'impronta speciale al comune emiliano a cominciare dalla “tibùia “ o “torta degli ebrei”. Maurizio, Carlo, Enrico, Andrea, Achille e Luca, divenuti per una mattinata messaggeri-ciclisti, ne hanno raccontato la storia che data 1626 quando i “levantini” arrivati agli inizi del '500 denunciarono tale Giacomo Bertancini per aver rubato e mangiato la “torta grassa” in giorno di Quaresima. La ricetta è tuttora gelosamente custodita ed ingredienti e dosi sono un bel mistero: si sa solo che c'è il lardo o lo strutto che ha preso felicemente il posto dell'originario grasso d'oca, ingrediente rispettoso della “kasherut”, essendo il porco proibito agli ebrei e la pasta sfoglia. La si deve accompagnare, raccontano i cicloturisti finalesi, sempre con un bel sorso di “Anicione”, profumato liquore del plurisecolare liquorificio Casoni che dal 1814 ritempra corpo ed anima dei propri concittadini. Risaliti lungo l'Ostiglia da Colzè ed approdati sulle rive del Sile per un'escursione verso la laguna di Venezia il gruppo, tra seadas, malloreddus, porceddu e birra sarda, ha invitato i presenti al Ristoro gestito da Alessandro e Tiziana alla Festa della Tibuia, l'8 di dicembre ,non prima di aver raccontato come nacque l' “Amaro del ciclista”, logo che campeggia sulle loro magliette. E' Carlo , un Enrico Beruschi in salsa emiliana, a farlo: - Il bisnonno dell'attuale proprietario del liquorifico si faceva la bellezza di 120 km ogni fine settimana per andare a trovare la sua bella e, all'arrivo, gli davano ,per tirarlo su, un bell'uovo sbattuto con lo zucchero ed un bicchierino di questo amaro dolce le cui 15 erbe fuse armoniosamente regalano una sferzata d'energia meglio di Viagra e Cialis messi assieme! - e tutti scoppiano in una fragorosa risata. Emilia e Sardegna si stringono così la mano all'insegna dell'Ultimo Miglio dell'Ostiglia complice una Marca Trevigiana sempre più "gioiosa et amorosa " ma che sa essere pure stuzzicantemente " liquorosa" .