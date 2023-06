Ultimo Miglio: il tricolore onora la Festa della Repubblica

Gallery





Un Ultimo Miglio tricolore per la Festa della Repubblica grazie all'opera appassionata di alcuni residenti di Strada dell'Aeroporto che hanno addobbato con coccarde, bandiere e striscioni bianco-rosso-verdi le palizzate che proteggono l'intersezione della ciclo-pedonale Ostiglia colla comunale che va dalla Noalese alla Castellana. Una tradizione ormai che nemmeno il Covid a suo tempo fermò.Con l'occasione sono stati riposizionati 2 nuovi banner in sostituzione di quelli vigliaccamente imbrattati , purtroppo in modo irrimediabile, nei mesi scorsi da un gruppuscolo locale di No Wax. Tornano così a dare il loro artistico benvenuto alle centinaia di ciclo-escursionisti e semplici camminatori provenienti da tutta Europa e pure da oltre Atlantico, come il gruppetto di amici arrivati dal Wisconsin che han fatto tappa al Ristoro Ultimo Miglio, dopo aver visitato il centro storico di Treviso , per poi proseguire verso Padova lungo il cammino di Sant'Antonio che interseca proprio l'Ostiglia. Si tratta della riproduzione di un quadro ad olio di uno degli artisti- ceramisti che operarono alla storica ceramica Pagnossin , Silvio Trabucco (1923/2000) raffigurante il Sile ed i mulini di Canizzano - Treviso è città d'acque con un'antichissima tradizione molitoria- e la riproduzione del poetico acquerello della giovane artista ostigliense Annalisa Maestri donato in occasione dell'apertura dell'Ultimo Miglio nell'aprile del 2019 dedicato alla "Strada del Respiro" che è il nome dato alla ciclopedonale TV/Ostiglia in virtù del bosco lineare, una delle sue tante peculiarità, che la cinge da ambo i lati. Un'elegia, quella dell'acquerello, al turismo lento, attento, curioso e consapevole che è ormai la cifra che fa muovere oltre 12 milioni di persone in tutto il vecchio continente e che predilige la scoperta personale ai pacchetti "all-inclusive" propinati dalle agenzie , disposti poi a spendere anche qualche euro in più pur di avere ricordi unici ed indimenticabili che spaziano dall'arte alla cultura all'eno-gastronomia. L'Ostiglia ed il suo Ultimo Miglio sono ormai nel carnet di viaggio di questo tipo di turismo .