Treviso-Ostiglia, non dà tregua la furia dei "No Wax"

Mentre vengono pubblicati i dati dell'Istat relativi agli anni pandemici e quelli dei primi mesi del 2023 dove si certifica la fine dell'emergenza ed il ritorno agli anni pre-Covid, cioè alla normalità, non si placa affatto la furia per ora solo "pittorica" dei No Wax che hanno imbrattato nuovamente coi loro singolari quanto lugubri slogan, additando pure presunti responsabili e chiamando alla rivolta (sic!) , quel prezioso gioiello che è l'Ultimo Miglio della ciclopedonale Ostiglia, altrimenti detta "La Strada del Respiro" per via di quel Bosco Lineare ricco di chicche botaniche che la cinge d'ambo i lati lungo gli oltre 100 km del suo tracciato. Le scritte , col passare del tempo (sono apparse all'inizio del Covid per poi aumentare colonizzando l'intero tracciato) si sono fatte sempre più minacciose ed imporrebbero alle autorità preposte di attenzionarle e di indagare prima che, dalle semplici esternazioni "pittoriche", si passi a gravi azioni concrete . Il filo tra il dire ed il fare, in questo caso, appare ormai assai sottile e pronto a spezzarsi. Vengono tirati in ballo medici, istituzioni , governo, accusato di tradimento, per non dire dei semplici cittadini chiamati addirittura alla "guerra civile" (!!) e, dulcis in fundo, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia , quasi un habituè di queste farneticanti imbrattature , additato come ipocrita (!?) con tanto di pistola fumante non solo per "sparare" vernice, a quanto si vede e legge sulle pareti dei poveri sottopassi Po e Serenissima più volte reimbiancati e , purtroppo, subito dopo, fatti oggetto nuovamente delle attenzioni indesiderate di questi individui a cui, nonostante quello che "pittano" non sta affatto a cuore il bene comune nè il decoro della loro città, ma pure, è facile immaginarlo, per altri usi. Intanto i turisti transitsno e si spera che i loro sguardi si rivolgasno subito ad altro, alle vere bellezze, e sono moltissime, che il nostro territorio offre loro.

Vittore Trabucco