Ultimo Miglio: l'ombra taumaturgica di bianco del 1° agosto

Gli studiosi e gli storici parlano di leggenda, la vox populi , che ha sempre un fondo di inossidabile verità, racconta invece del potere taumaturgico dell'ombra di bianco che da secoli si beve il 1° Agosto, appena desti e a digiuno prima di iniziare le faccende quotidiane. Tutto iniziò quando , le date precise si perdono nella nebbia del ricordo, la regina d'Ungheria durante il suo viaggio da Venezia a Padova s'ammalò gravemente di febbre malarica nell'attraversare le campagne alle porte di Treviso, allora intrise di paludi ed acquitrini dove milioni d'insetti satolli di sangue, succhiato ai malcapitati intenti nei lavori agricoli si moltiplicavano senza sosta . Trovò ospitalità in un convento di suore. La mattina del 1° Agosto, la regina oramai agonizzante, esperiti tutti i tentativi per farla guarire, la badessa decise di rischiare il tutto per tutto fiondandosi nelle cantine dove spillò una caraffa di mosto fermentato di uva di Sant'Anna ,una cultivar particolare a cui nel trevigiano si è molto legati, per poi farla bere fino all'ultima goccia alla sovrana. Sia stato il vino, sia stato il fato, la febbre subitò cessò e la regina guarì completamente. Da allora questo fatto divenne tradizione che si è perpetuata nei secoli fino ai nostri giorni e che è stata rispettata e celebrata all'Ultimo Miglio dell'Ostiglia dove, al Ristoro ricavato nel vecchio casello ferroviario gestito dalla giovane coppia Alessandro Ghiani e Tiziana Marino, si sono ritrovati i residenti della contrada Moncia ed un parterre de roi di tutto rispetto a cominciare dal sindaco Mario Conte arrivato in bicicletta - è o non è Treviso in finale come "green city europea" ?- , l'assessore Alessandro Manera, il presidente del consiglio comunale Antonio Dotto, l'assessore Gloria Sernagiotto, Fulvio Pettenà già nel consiglio provinciale e, dulcis in fundo, lo sceriffo Giancarlo Gentilini, in forma smagliante, che ha intrattenuto gli astanti prima del brindisi di rito sull'importanza dell'amore per vivere una vita piena e completa. Applausi, bicchieri in alto, evviva e prosit scambiati in allegria e cordialità dai presenti con l'augurio che l'ombra di bianco dipani la sua potenza salvifica scacciando non solo le "malore" tipiche della canicola - 24 luglio/26 agosto- che è il momento più caldo dell'estate, ancor più ora col cambiamento climatico in corso, innegabile ormai, che porta il torrido anticiclone africano ad incunearsi sempre più lungo la penisola costringendo l'anticiclone delle Azzorre , quello che ci accompagnava mitigando la calura, a migrare verso nord oltre le Alpi , ma anche quelle "moderne" che, peggio delle mortali anopheles ci azzannano voraci ogni giorno minando le nostre forze ed il nostro buonumore col prossimo.