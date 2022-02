Ultimo Miglio: il Carnevale porta in dote diversi raid dei vandali

Gallery







Una settimana, questa che sta per finire, che ha visto l'Ultimo Miglio della "Strada del Respiro", la ciclopedonale Treviso/Ostiglia devastata da raid tanto meschini quanto vigliacchi. Ancora una volta presa di mira l'amena area di sosta e fitness allestita accanto al tunnel Serenissima già oggetto di "attenzioni" da parte di giovani delinquenti qualche tempo fa. Ora, a quanto si vede, son tornati a completare l'opera dopo aver rubato totalmente gli utensili per riparare le biciclette, per distruggere quanto rimaneva nei 2 totem posizionati all'uopo,scardinando la pompa per gonfiare le ruote e prendendo a randellate col palo segnaletico appena divelto gli appoggia-bici per appendere i mezzi al momento di ripararli. Non paghi hanno pure distrutto pure la cartellonistica che indicava come usufruire al meglio degli attrezzi ginnici dell'area. Poco più in là, nel campo appena ripulito e pronto per la semina, ecco il marchio inconfondibile degli EVI, gli Eco Vandali Insulsi e, purtroppo, sempre impuniti: una buona quintalata di immondizia assortita tanto per non perdere il vizio, comprese carcasse di computer e persino una damigiana piena di tappi di sughero. Lungo i bordi del tratto che va dal tunnel Po al tunnel Serenissima, ancora lordati con scritte "no-wax" ed insulti assortiti, lungo i fossati adiacenti ,uno stillicidio di rifiuti buttati a mo' di coriandoli e stelle filanti - siamo pur sempre in pieno Carnevale- tra le giovani piante messe a dimora qualche mese fa e "battezzate" così per dare il benvenuto a turisti ed escursionisti. Per finire con la transizione ecologica in salsa trevigiana: colorati sacchettini colmi di deiezioni canine abbandonati in mezzo al percorso o appesi ai rami più bassi degli alberi segno di particolare attenzione all'ambiente visto che i suddetti sacchettini impiegano ben 250 anni a biodegradarsi, la cacca da sola invece solo qualche giorno, concimando pure, ma, come ho più volte sentito dire convintamente da questi super ecologisti " così non la pesta nessuno e non puzza". Visto poi che siamo in periodo di olimpiadi invernali un augurio di buon passeggiata con slalom! (tra immondizie e cacchette..). Povero Ultimo Miglio! e..poveri noi!