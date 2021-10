Ultimo Miglio ed il tazebao con la pistola

Gallery





I due tunnel dell'Ultimo Miglio della ciclo-pedonale Treviso-Ostiglia, il Po che sottopassa la tangenziale di Treviso ed il Serenissima che sottopassa l'omonima strada comunale diretta all'eco-centro e alla dogana , sono diventati da tempo, purtroppo, colle loro candide pareti, il privilegiato luogo d'affissione degli astiosi tazebao del variegato mondo "No wax, no green pass " cittadino. Ecco l'ultima edizione , fresca ancora di vernice, apparsa oggi ,opera degli Imbrattatori Seriali che esternano da tempo il loro livore astioso contro la presunta "dittatura sanitaria", il governo, Zaia, il premier Draghi e via elencando. A farne le spese il povero tunnel Po, ridipinto e ripulito dalla precedente "edizione" appena qualche mese fa, che ha la sventura d'essere sufficentemente decentrato e riparato per le imprese di questi vandali vigliacchi ed oggetto, così ,dell'ennesimo attacco a colpi di bombolette spray, il cui contenuto è tanto tossico quanto estremamente difficile da eliminare. Attacco odioso che nulla ha a che spartire colla libertà d'espressione perchè va a gravare sulle tasche di tutta la comunità, obbligata nuovamente a ripulire e ridipingere le pareti imbrattate, avendo solo deturpato inutilmente un bene,l'Ostiglia ed il suo Ultimo Miglio, ormai felicemente conosciuti in tutt'Europa come testimoniano le presenze quotidiane lungo il suggestivo percorso. Rifiuto di trovare una seppur minima spiegazione logica a tanta miserrima insensibilità nei confronti di un bene prezioso e singolare che tanta fatica è costato realizzare, togliendolo da un'oblio pluridecennale.L'inglese affettato , il simbolismo lugubre ( svastiche e pistole) ed i toni minacciosi mettono in apprensione visto il momento di tensione, voluta e cercata, che si sta vivendo nel paese.