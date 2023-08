Ultimo Miglio: brutto davvero il primo impatto del turista

Gallery







San Giuseppe. Ecco come si presenta la porta d'ingresso alla nostra città per le centinaia di ciclo- escursionisti che quotidianamente percorrono la ciclovia TV/Ostiglia ormai scelta, in barba a tutti i siti ed i blog, anche , istituzionali purtroppo, zeppi di strafalcioni grossolani ed informazioni errate, come itinerario "cool" per questa estate grazie pure alle millanta possibilità di variare il tragitto principale a proprio piacimento: siamo alle ultime decine di metri prima del punto d'inizio o di fine, dipende dal senso di marcia, per arrivare, attraversato l'attiguo sottopasso , alla vecchia stazione di Santi Quaranta, la mitica " Stasionèta" per noi trevigiani, per distinguerla da Treviso Centrale, la stazione principale. La cartellonistica che ne illustra la storia e quella per le varie direzioni del percorso risulta quasi del tutto invisibile grazie ai rovi, agli arbusti e alle erbacce tracimate rigogliose dappertutto dando, a chi vede, un senso di avvilente degrado ed abbandono che si accresce a dismisura imboccando il tunnel che porta allo storico quartiere Eden edificato agli albori dell'800 dall'ingegnere milanese, poi trevigiano d'adozione, Graziano Appiani per le maestranze della sua attigua fornace e tuttora ben conservato perchè, fortunatamente, sempre abitato. Un tunnel sporco ed odorante dell'inconfondibile aroma ammoniacale dell'urina , colle pareti "pittate", meglio, imbrattate da capo a piedi da geroglifici squallidi di writers nostrani, pseudo-emuli dei vari Ozmo,Pao,Biancoshock, a cui si è affiancato, in piena pandemia, il manipolo dei "no Wax" con le loro "singolari" verniciate rosso fuoco ed immancabile "W" cerchiata che eruttano farneticanti proclami e perentori inviti alla rivolta per noi, "popolo di pecoroni", testuale da una delle imbrattature. Possibile che le telecamere, già previste nel progetto "Ultimo Miglio", non abbiano mai immortalato gli autori di questi scempi? Evidentemente no, visto che sono pure riusciti a deturpare intere pareti della locale scuola elementare Rambaldo degli Azzoni per una decina di metri in altezza senza che anima viva vedesse. Incredibile? Affatto! C'è gente che vede un sacchettino di deiezioni canine gettato ai piedi dell'apposito contenitore a decine di metri di distanza e non s'accorge di una squadra arrivata con un bel furgone che monta scale, scarica materiale ed imbratta, tranquilla, un'intero plesso scolastico. Per non dire della recentissima "riverniciatura" (questi signori avranno di certo qualche amico proprietario di un colorificio o di una rivendita che fornisce loro gratuitamente il materiale vista la quantità usata) dell'intero Ultimo Miglio ,tunnel Po, Serenissima muretti ed infissi vari compresi , dove le scritte si ersano ormai sbiadite se non, grazieaddio, cancellate.

Vittore Trabucco