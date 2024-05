Ultimo Miglio: tutti al "foraging"

Gallery





Il tempo s'è messo a fare il birbantello dopo averci regalato una domenica, quella passata, calda e soleggiata che ha visto la Strada del Respiro, la ciclopedonale TV/Ostiglia ed il in particolare il suo Ultimo Miglio preso d'assalto da ciclo-escursionisti e camminatori italiani ed esteri. Ormai i 130 km, di cui oltre 80 attrezzati e percorribili in totale tranquillità , sono entrati nel carnet delle escursioni da non mancare per gli appassionati travellers europei e pure d'oltre oceano, gli ultimi incontrati venivano da Davenport ridente città dell'Iowa ed erano diretti verso la città del Santo, Padova, dove contavano di visitare l'Orto Botanico. Un gruppo speciale si era dato appuntamento per dedicarsi al "foraging" , pratica divenuta improvvisamente trendy grazie ad un libro di Valeria Margherita Mosca, esploratrice e trekker appassionata dal titolo " Imparare l'arte del Foraging " .Lasciando stare gli inglesismi tanto snob quanto, spesso, esilaranti , “andare per erbe e frutti selvatici” in italiano si dice alimurgia ed è una pratica che l'uomo si porta dietro sin dalle origini nascendo, prima che cacciatore, raccoglitore. Nel corso dei secoli, tra monaci erboristi coi loro “giardini dei semplici” e donne guaritrici additate come streghe e condannate al rogo, nasce la moderna farmacopea che trova negli “erbari” una sorta di summa theologiae delle piante medicamentose e, attraverso ricettari e trattati , una minuziosa descrizione di dosi , proprietà ed effetti curativi. Le nostre nonne e bisnonne associavano da sempre la raccolta nelle “gombine” di casa a quella nei prati, nei boschi, lungo gli argini dei fiumi e le rive di laghi e lagune dove una ricca varietà di erbe, radici, bacche, frutti, foglie, cortecce, muschi, licheni ed alghe era a loro disposizione gratuitamente ed in abbondanza. Oggi, saziata oltremisura la fame atavica, stanchi e spesso disgustati di cibi precotti, surgelati, insapori ed inodori, si sta tornando a riscoprire un passato fatto di incredibili delizie e mentre i masterchef si cimentano in sformati a base di amaranto ed artemisia con crema di fiordaliso e crumble di polline ai comuni mortali basta un gustoso risotto alle ortiche. Questo poi è il mese in cui, svegliatesi dal riposo invernale, erbe, arbusti ed alberi sono nel massimo della loro crescita e produzione che va a coincidere col massimo beneficio balsamico e curativo. I 130 km della Strada del Respiro, la ciclo-pedonale TV/Ostiglia sono, col loro bosco lineare che li cinge d'ambo i lati, un grande, incredibile giardino botanico a disposizione di tutti. Appena terminata la fioritura delle acacie, e chissenefrega se non sono autoctone!, ora è il momento del sambuco colle sue corolle candide pronte a dissetarci , in queste prime calure, anticipatrici dell'estate, con quella bevanda universalmente nota che si chiama “Hugo” a base di prosecco, acqua minerale, sambuco appunto e foglie di menta. Sono stati vari gli appuntamenti per fare foraging con guide ed appassionati amatori in queste settimane ma il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di armarvi di un'agile manualetto illustrato come il vecchio ma validissimo “Fiori di campo e di bosco” edito da SAIE ed incamminarvi alla ricerca, alla scoperta e, perchè no?, alla raccolta ed alla degustazione di queste leccornie dalle innumerevoli ed acclarate proprietà medicamentose, panacea naturale per la nostra salute, fisica e mentale partendo magari dal tarassaco ( radicio de can), per poi continuare con borragine, portulaca, erba cipollina, luppolo selvatico, crescione, bardana, acetosella, erba del buon Enrico cerfoglio, rosa canina ecc. ecc. Tutte a disposizione lungo il vostro percorso in Ostiglia.