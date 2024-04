"Vajont - La fine di un'epoca" Prima Cinematografica Nazionale

In occasione della proiezione di Cinema e Ambiente "Gods of Mexico" verrà mostrato in prima Nazionale il cortometraggio 𝗩𝗮𝗷𝗼𝗻𝘁 - 𝗟𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻'𝗲𝗽𝗼𝗰𝗮, opera audiovisiva di 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗗𝗲 𝗕𝗶𝗮𝘀𝗶. Il cortometraggio è parte di un progetto multimediale di ampio respiro composto da un testo narrativo, un reportage fotografico ed un video musicale; il testo e le foto fanno parte di un libro. Il brano La fine di un’epoca vinse la menzione speciale nella categoria B del concorso di composizione M. Pittaluga nel 2016. Il brano riporta come sottotitolo: Alle vittime del Vajont. Durante il 2023, anno del sessantesimo anniversario della tragedia, sono partito dalla musica per sviluppare un progetto, in cui ogni parte è complementare dell’altra e narra l’accaduto da punti di vista differenti: la musica parla direttamente all’anima; le foto sono lo sviluppo materiale dei sentimenti elaborati attraverso la musica ed abbracciano quella parte visuale che al suono è preclusa; il testo narrativo guida il lettore all’interpretazione delle foto; il video crea un ponte di collegamento tra il puro sentire e la necessaria riflessione razionale ed immaginativa che rispettivamente il testo e le immagini richiedono. INFO e LINK: https://www.cinemaeambiente.cevit.org/ https://www.cinemaeambiente.cevit.org/.../vajont-la-fine... https://filmfreeway.com/Theednofanera